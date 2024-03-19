Казахстанским шпажистам остался один шаг до исторической лицензии

Спорт
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С 22 по 24 марта в Тбилиси (Грузия) пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпагах, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото с сайта НОК

На кону важные рейтинговые очки и олимпийские лицензии. За одну из них бьется команда Казахстана, которая в данный момент находится в одном шаге от исторической квоты.

На ЭКМ в Грузии примут участие 12 спортсменов из Казахстана: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Александр Савин, Георгий Тинников, Никита Жулинский.

22-23 марта определятся победители индивидуальных соревнований, а 24 марта будут соревноваться команды. 

По словам государственного тренера по фехтованию Тимура Байтасова, вся команда в данный момент подводится к выступлению.

«День, когда будет решена судьба, близок. Наша команда имеет высокие шансы на получение лицензии. У нас на 26 очков больше, чем у нашего главного соперника – Южной Кореи. Чтобы казахстанские фехтовальщики прошли квалификацию на Олимпиаду, Корея не должна выходить в финал в Тбилиси. Прогнозировать сложно, конечно. Поэтому хотелось бы довериться навыкам и опыту парней, пожелать им удачи. Если нам посчастливится стать обладателями этой лицензии, то квота станет для Казахстана исторической. Ведь на сегодняшний день казахстанская команда не выступала на Играх в полном составе»,- сказал Байтасов. 

В настоящее время команда участвует в сборах в Грузии. Из 12 спортсменов за путёвку поборются четыре спортсмена: Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

«Эльмир Алимжанов, наш опытный шпажист, принял решение не выступать в индивидуальных соревнованиях, чтобы подготовиться к командным. Это показывает, насколько важна для нас эта лицензия. Эльмир пошел на этот шаг, чтобы сберечь свои силы для борьбы в команде. Он хочет полноценно восстановиться. А все остальные спортсмены выступят также и индивидуально», - озвучил тренер. 

В данный момент команда Казахстана находится на пятом месте в рейтинге, опережая Южную Корею. Япония уже получила прямую квоту за счет попадания в топ-4 рейтинга, поэтому в данный момент определяется лучшая сборная от Азии (без учета японцев).

#Спорт #Кубок мира #шпажисты

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