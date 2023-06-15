Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Новый маршрут будет выполняться 2 раза в неделю.

Фото: tripadvisor.ru / Тель-Авив

Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил о запуске новых пассажирских рейсов в Израиль, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, с 7 сентября авиакомпания «Эйр Астана» начнет выполнять прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Тель-Авив.

Новый маршрут будет выполняться 2 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus 321.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, считают в КГА.