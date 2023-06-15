Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Новый маршрут будет выполняться 2 раза в неделю.
Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил о запуске новых пассажирских рейсов в Израиль, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, с 7 сентября авиакомпания «Эйр Астана» начнет выполнять прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Тель-Авив.
Новый маршрут будет выполняться 2 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus 321.
Открытие авиасообщения между Казахстаном и Израилем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами, считают в КГА.