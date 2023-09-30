Казахстанский боксер гарантировал себе медаль Азиады

Представитель сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев стартовал на летних Азиатских играх в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: Sports.kz

В четвертьфинале весовой категории свыше 92 килограммов соперником Кункабаева стал выступающий за Бахрейн уроженец РФ Данис Латыпов.

По итогам противостояния уверенную победу со счетом 5:0 одержал казахстанский спортсмен, при этом в третьем раунде рефери отсчитал Кункабаеву нокдаун.

Таким образом, Камшыбек продолжит борьбу за медали в полуфинале и как минимум получит «бронзу».

Напомним, что накануне первую медаль в боксе для Казахстана гарантировал Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Ранее сегодня в женском турнире Жайна Шекербекова (54 кг) не смогла выйти в полуфинал, уступив индийской спортсменке Прити.