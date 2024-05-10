«Алмазный меч» показали на неделе казахстанского кино в Турции

Мероприятие было организовано посольством Казахстана в Турции, генконсульствами Казахстана в Стамбуле и Анталии и при поддержке Qazaqfilm, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД.

Фото: пресс-служба МИД РК

По данным ведомства, на мероприятии, приуроченном к 800-летию Улуса Джучи и 110-летию выдающегося деятеля казахской киноиндустрии Шакена Айманова, был показан исторический фильм о казахском ханстве «Алмазный меч» в таких крупных городах Турции, как Анталия, Алания, Денизли, Мерсин, Стамбул, Сакарья, Измир и Анкара.

«Отечественный фильм о геополитическом наследии Золотой Орды, который был основой возникновения ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства, вызвал гордость наших соотечественников и большой интерес турецких зрителей к истории казахского народа, получил положительную оценку гостей», – проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также отметили схожесть истории и культуры двух братских стран, зрители обратили внимание на важность подобных мероприятий.