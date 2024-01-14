Казахстанский скакун выиграл престижные соревнования в Дубае

Скачки прошли на ипподроме Мейдан в Дубае, а участие в забеге на две тысячи метров приняли 13 лошадей, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

Через две недели скакун Кабирхан выступит на втором этапе Al Maktoum Challenge.

«Самое интересное: в протоколе и вообще все лавры достаются именно лошади. В профиле Кабирхана на Sky Sports можно увидеть, что ему четыре года, принадлежит Тлеку Муканбеткалиеву, в разведении участвовали специалисты из Ирландии, есть даже тренер - Дуг Ватсон (ОАЭ)», - сообщает Спорт Шрёдингера.

Кабирхан родился в США, осенью 2021 года его купили за 12 000 долларов для Алматинского ипподрома, порода - чистокровная английская. До дебюта в Дубае Кабирхан выиграл самые престижные скачки Казахстана и России.