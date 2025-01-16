Казахстанский теннисист поборется за выход в 1/4 финала WTT Youth Contender

Теннис,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

В матче за выход в четвертьфинал Алан Курмангалиев сыграет против поляка Артура Громека

Фото: пресс-служба НОК РК

В Тунисе Алан Курмангалиев проведет матч 1/8 финала международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Ранее спортсмен успешно преодолел групповой раунд и пробился в основные соревнования. Он пропускал 1/16 финала, автоматически став участником 1/8.

В матче за выход в четвертьфинал Алан сыграет против поляка Артура Громека. 

#настольный теннис #Алан Курмангалиев #WTT Youth Contender

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