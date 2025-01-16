Казахстанский теннисист поборется за выход в 1/4 финала WTT Youth Contender
92
В матче за выход в четвертьфинал Алан Курмангалиев сыграет против поляка Артура Громека
В Тунисе Алан Курмангалиев проведет матч 1/8 финала международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Ранее спортсмен успешно преодолел групповой раунд и пробился в основные соревнования. Он пропускал 1/16 финала, автоматически став участником 1/8.
В матче за выход в четвертьфинал Алан сыграет против поляка Артура Громека.