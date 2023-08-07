Казахстанскому экспорту открывают прямой путь к морю через Иран

Казахстан планирует создать кратчайший прямой путь доставки своих экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Фото: пресс-служба Минторговли РК

Такую возможность нашей стране может дать запуск совместного предприятия с Abu Dhabi Ports (является частью AD Ports Group от имени Simatech Shipping & Forwarding). Перспективы его создания обсудили на прошлой неделе заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (входит в группу ADP World) Давуд Тафти.

«Основная задача – поставка сельскохозяйственных товаров из казахстанского порта Курык в страны Персидского залива через порты Амирабад и Бендер-Аббас (Иран).

Новый маршрут может открыть беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: 3 дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар, порты Объединенных Арабских Эмиратов Халифа, Фуджейра и далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки. При этом не исключается возможность доставки товаров в европейские страны», – проиллюстрировали перспективы в МТИ.

Во время встречи стороны обсудили варианты маршрутов доставки грузов по Каспийскому морю в Иран с возможностью дальнейшего транзита в страны Персидского залива.

«Базовыми портами станут Курык (Казахстан) и Халифа (ОАЭ). Эти 2 порта будут связаны всей необходимой инфраструктурой и обеспечены техникой.

Компания Simatech Shipping & Forwarding также владеет двумя сухими портами для консолидации и перекомпоновки грузов. Всё это вкупе даст казахстанским экспортерам беспрецедентную возможность пересечь Иран за 2-3 дня», – обозначили в Минторговли РК.

Напомним, что в апреле 2023 года в ходе визита премьер-министра Казахстана в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. В рамках реализации достигнутых договоренностей в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов.

Справочно: Simatech Shipping & Forwarding является ведущей судовой управляющей компанией в Персидском заливе. Имеет большой флот, занимается поставками грузов из Ирана в арабские страны, Индию, Африку и Китай. Компания также имеет ряд коммерческих портов и терминалов в арабских странах.