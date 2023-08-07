Казахстанскому экспорту открывают прямой путь к морю через Иран

Международное сотрудничество, Экономика
100
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан планирует создать кратчайший прямой путь доставки своих экспортных грузов на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и побережья Восточной Африки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Фото: пресс-служба Минторговли РК

Такую возможность нашей стране может дать запуск совместного предприятия с Abu Dhabi Ports (является частью AD Ports Group от имени Simatech Shipping & Forwarding). Перспективы его создания обсудили на прошлой неделе заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин и руководитель Simatech Shipping & Forwarding (входит в группу ADP World) Давуд Тафти.

«Основная задача – поставка сельскохозяйственных товаров из казахстанского порта Курык в страны Персидского залива через порты Амирабад и Бендер-Аббас (Иран).

Новый маршрут может открыть беспрецедентные возможности казахстанским экспортерам: 3 дня через Иран с доступом в иранские порты Амирабад, Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Чабахар, порты Объединенных Арабских Эмиратов Халифа, Фуджейра и далее во все порты Индии, Пакистана, Дальнего Востока, восточного побережья Африки. При этом не исключается возможность доставки товаров в европейские страны», – проиллюстрировали перспективы в МТИ.

Во время встречи стороны обсудили варианты маршрутов доставки грузов по Каспийскому морю в Иран с возможностью дальнейшего транзита в страны Персидского залива.

«Базовыми портами станут Курык (Казахстан) и Халифа (ОАЭ). Эти 2 порта будут связаны всей необходимой инфраструктурой и обеспечены техникой.

Компания Simatech Shipping & Forwarding также владеет двумя сухими портами для консолидации и перекомпоновки грузов. Всё это вкупе даст казахстанским экспортерам беспрецедентную возможность пересечь Иран за 2-3 дня», – обозначили в Минторговли РК.

Напомним, что в апреле 2023 года в ходе визита премьер-министра Казахстана в Иран было подписано соглашение о развитии перевозок между портами Курык и Амирабад. В рамках реализации достигнутых договоренностей в этих портах завершаются работы по строительству инфраструктуры для зерновых терминалов.

Справочно: Simatech Shipping & Forwarding является ведущей судовой управляющей компанией в Персидском заливе. Имеет большой флот, занимается поставками грузов из Ирана в арабские страны, Индию, Африку и Китай. Компания также имеет ряд коммерческих портов и терминалов в арабских странах.

#экономика #Иран #международное сотрудничество #Жумангарин #экспорт #море #Минторговли

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Проходчик получил травму
Отличный дебют!
Кому должен служить аким?
СКВЕРная история
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр
Братья наши зеленые
Месси забил гол в четвертом матче подряд за "Интер Майами"
Когда хобби становится бизнесом
Познакомившийся в Сети с девушкой парень оказался на скамье подсудимых
Подросток скончался в поезде в Атырауской области
Скопившуюся после ливня на улицах воду откачали в Астане
Негромкая доброта
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Выявлять монополистов на товарном рынке будут по-новому мет…
У кого и насколько выросли зарплаты в Казахстане
В Астане пройдут консультации по переселению в СКО
Куантыров посетил Петропавловскую ТЭЦ-2

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]