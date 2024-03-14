Казахстанцам напомнили о туристическом потенциале Туркестана

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По поручению премьер-министра в ведомстве расширили количество туристических дестинаций с 10 до 20. В этом списке один из старейших городов Казахстана Туркестан.

Он расположен на юге страны, в 160 км к северо-западу от Шымкента и является административным центром Туркестанской области. Город в средние века был центром развития и распространения ислама. Позднее Туркестан стал столицей Казахского ханства. С тех пор город непрерывно развивается как духовный центр всех тюркских государств, место паломничества и духовного развития. В народе город называют второй Меккой.

«Туркестан официально признан духовной столицей тюркского мира, а также объявлен туристской столицей тюркских государств на 2024 год. В рамках этого, в течение 2024 года в городе пройдет более 100 мероприятий международного и республиканского масштаба. Туркестанская область богата историческими, культурными и духовными памятниками архитектуры. Среди самых посещаемых достопримечательностей региона мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи (в комплексе Азрет-Султан), комплекс Караван-Сарай, мавзолей Арыстан баба, Гаухар ана, мавзолей и колодец Укаша ата, священная пещера Акмешит и другие значимые места. В городе функцонирует международный аэропорт Hazret Sultan, который установил авиасообщения с зарубежными странами, в частности, с такими городами, как Стамбул, Кувейт и Абу Даби», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве напомнили, что общий туристический поток за 2022 год составил 253 тысяч человек. В свою очередь, прогнозируемая цифра к 2025 году по региону достигнет более 329 тысяч человек. За первые 9 месяцев 2023 года было обслужено 9432 койко-мест, объем оказанных услуг составляет 4,2 млрд тенге.



В целях развития инфраструктуры Туркестана запланировано благоустройство территории музея-заповедника «Азирет Султан» и купола над цитаделью. Также планируется реконструкция автомобильной дороги Туркестан-Шаульдер. Общая протяженность ремонтируемых дорог около 35 км.