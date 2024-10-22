Казахстанцев предупредили о рисках стать «дропами»

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дропами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.

«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете человека или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему.

Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации», – говорится в пресс-релизе.

Согласно проведенного АФМ анализа, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах продажи наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

В группу риска входят безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать «дропами» под влиянием обещаний легкого заработка.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве «дропов» в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7 500 до 15 000 тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.

Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

 

#АФМ #предупреждение #дропы

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