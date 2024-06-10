Казахстанцев приглашают принять участие в новом конкурсе

Туризм
132
Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее о правилах участия в проекте рассказали в Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, конкурс от курорта Шымбулак и Kazakh Tourism на лучший пост или рилс, посвящен семейному отдыху в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

«Согласно условиям конкурса, необходимо выложить пост. Это может быть фотография с текстом или видео, на тему «Почему стоит посетить какое-то место в Казахстане, и что в нем привлекательного»? Цель видео или текста – убедить посетить это место. Обязательно напишите слово «участвую» под публикацией. Подпишись на аккаунты @shymbulakmountainresort и @kazakhtourism_official и @kidsgofreekz. Победителя определит команда Шымбулак за самую интересную и уникальную локацию и грамотно изложенные мысли», – говорится в распространенном пресс-релизе.   

В министерстве добавили, что победитель будет выбран исключительно субъективным мнением команды.

Всего будет три победителя:

1 место  –  смартфон

2 место  –  сертификат на 300 000 тенге в магазин

3 место  –  денежная сумма в 100 000 тенге

Организаторы призывают граждан принять активное участие в конкурсе, открывать природные красоты и достопримечательности Казахстана, и конечно же, отправиться в незабываемое семейное путешествие.  

Последний день публикации – 11 июня.

#конкурс #туризм #семья #путешествия #участие #приглашение #Минтуризма

Популярное

Все
Нарендра Моди в третий раз возглавил правительство Индии
Петицию против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК приняли к рассмотрению
14 квартир присвоили «черные риелторы» в Карагандинской области
Европейская народная партия победила на выборах в ЕП
Таиланд отказался от введения туристического сбора
Избирком Ирана объявил имена шести кандидатов в президенты
Лучник Ильфат Абдуллин завоевал серебро на Кубке Азии
Макрон распустил парламент после европейских выборов
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
Куанышбек Есекеев назначен советником президента РК
Гимнастка Парфилова отметилась тремя медалями на турнире Evgeniya Cup
Сгоревшего в масле малыша спасли врачи Туркестанской области
Казахстанцев приглашают принять участие в новом конкурсе
На трех человек напали акулы во Флориде — женщина осталась без руки
Акиматам поручили взять на жесткий контроль работу СПК
Токаев поздравил президента и народ Португалии с национальным праздником
Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени руководства КГД
Научные подходы к вопросам озеленения обсудили в Алматы
Жара до 40 градусов ожидается на западе Казахстана
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Ночные автобусы будут ездить до утра в Астане
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Мед Алтая ценят за насыщенный аромат, вкус и целебность
Лето начинается с фестиваля. Участниками «Опералии-2024» станут звезды оперы и балета из девяти стран
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Медеплавильный завод стоимостью $1,5 млрд построят в Казахстане
Тело пропавшей девушки нашли в области Абай
Мечты и планы юных курсантов
Рыбакина вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Активисты выявили массу изъянов, допущенных при установке системы уличного освещения
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Вопросы продбезопасности обсудил Бектенов с главами правительств стран ЕАЭС
Почему импортное продовольствие выдавливает казахстанские продукты с полок магазинов
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Цепочка спасла мужчину от пули в США
Токаев высказался о ситуации в Палестине
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии

Читайте также

Таиланд отказался от введения туристического сбора
Выездной туризм Казахстана восстановился после пандемии
О затратах на тур китайских блогеров-миллионников в Казахст…
Планами по развитию внутреннего туризма поделились в Kazakh…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]