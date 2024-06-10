Казахстанцев приглашают принять участие в новом конкурсе

Подробнее о правилах участия в проекте рассказали в Минтуризма

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ведомства, конкурс от курорта Шымбулак и Kazakh Tourism на лучший пост или рилс, посвящен семейному отдыху в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

«Согласно условиям конкурса, необходимо выложить пост. Это может быть фотография с текстом или видео, на тему «Почему стоит посетить какое-то место в Казахстане, и что в нем привлекательного»? Цель видео или текста – убедить посетить это место. Обязательно напишите слово «участвую» под публикацией. Подпишись на аккаунты @shymbulakmountainresort и @kazakhtourism_official и @kidsgofreekz. Победителя определит команда Шымбулак за самую интересную и уникальную локацию и грамотно изложенные мысли», – говорится в распространенном пресс-релизе.

В министерстве добавили, что победитель будет выбран исключительно субъективным мнением команды.

Всего будет три победителя:

1 место – смартфон

2 место – сертификат на 300 000 тенге в магазин

3 место – денежная сумма в 100 000 тенге

Организаторы призывают граждан принять активное участие в конкурсе, открывать природные красоты и достопримечательности Казахстана, и конечно же, отправиться в незабываемое семейное путешествие.

Последний день публикации – 11 июня.