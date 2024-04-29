Казахстанцев приглашают принять участие в проекте «Народный контроль»

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Дана Аменова
Корреспондент

С 29 апреля стартовал широкомасштабный проект по качеству автомобильных дорог «Народный контроль». Он инициирован Минтранспорта совместно с национальной компанией «КазАвтоЖол», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, проект направлен на активное взаимодействие всех заинтересованных сторон для повышения качества автодорожных объектов. Его цель заключается в том, что каждый житель страны может присоединиться к общественному контролю за строящимися дорогами республиканского значения. Так, Минтранспорта обеспечивает оперативное реагирование на обнаруженные проблемы и недостатки, проводя их устранение в кратчайшие сроки.

«Чтобы принять участие в проекте, необходимо оставить заявку, позвонив на бесплатный номер Call-центра 1403. При регистрации потребуется указать ФИО, контактные данные, а также область и населенный пункт проживания. Графики выездов на объекты можно увидеть на официальном сайте АО «НК «КазАвтоЖол» - www.qaj.kz», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что проект «Народный контроль» призван сделать автодороги республиканского значения более безопасными и качественными для всех участников дорожного движения.

 

#проект #дороги #КазАвтоЖол #Минтранспорта #Народный контроль

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