Казахстанцев призвали доверять только официальным источникам информации

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что в ходе мониторинга информполя выявлено 28 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая впоследствии получила опровержение со стороны уполномоченных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: СЦК

«Наиболее часто вбрасывается недостоверная информация касается угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского и местного значений, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражения питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации», - сказал спикер на брифинге в республиканском информационном штабе.

Представитель ведомства напомнил, что буквально вчера была распространена недостоверная информация о сборе помощи, которая была якобы объявлена от лица руководства страны или же членов правительства.

«Всего на сегодня государственными и местными исполнительными органами опровергнуто более 20 таких сообщений. Подобные действия не приносят никакой пользы обществу. Они только отвлекают силы и средства госорганов от спасательных и восстановительных работ», - отметил Канат Искаков.

В связи с этим вице-министр культуры и информации призвал казахстанцев критически относиться к распространяемой в соцсетях и мессенджерах информации, перепроверять факты и доверять только официальным источникам.