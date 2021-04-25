Казахстанцев пугают фейком про подмену казахстанской вакцины на китайскую

Общество
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Фото: stopfake.kz
Разосланную по мессенджерам информацию о том, что якобы под видом казахстанской вакцины QazVac или QazСovid-in на самом деле используется китайский препарат, опровергли в Минздраве, передает Kazpravda.kz.

Команда stopfake.kz проверила обсуждаемую в мессенджерах теорию о том, что за казахстанскую разработку выдают китайскую вакцину Sinovac, просто меняя этикетки на бутылочках. В комментарии Минздрава дается опровержение этой информации.

"Вакцины Sinovac у нас еще нет, не было ни одной поставки. Соответственно, ей казахстанцев не прививают. На сегодняшний день в Казахстане применяется вакцина "Спутник V". С 26 апреля также начнется вакцинация препаратом QazVac отечественного производства", – сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

По данным stopfake.kz, теория о подмене казахстанского препарата на китайский возникла в результате путаницы с названием. В одном из новостных сюжетов на телевидении казахстанскую вакцину показали сразу под двумя названиями - QazVac и QazСovid-in. Пользователи сети решили, что в упаковке под одним названием вакцины из Китая, на которые потом приклеивают этикетку с другим наименованием.

На самом деле оба названия относятся к одному и тому же препарату. На этапе разработки казахстанская вакцина называлась QazСovid-in. Позднее для сокращения названия, приведения его в более удобный вид и адаптации к международным наименованиям вакцин препарат переименовали в QazVac.

Вакцина QazVac разработана на платформе инактивированного вируса. Эта технология давно известна и применяется при разработке вакцин против гриппа, чумы, холеры, полиомиелита, дифтерии и других опасных заболеваний. Сейчас отечественный препарат проходит заключительную, третью фазу клинических испытаний.

Свежие данные о разработке и клинических испытаниях отечественной вакцины регулярно публикуются на сайте Министерства образования и науки РК.

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