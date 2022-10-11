Казахстанцы – главная ценность страны

Осень ознаменовалась серией рабочих поездок Президента в регионы. Ему важно узнать ситуацию на местах, чтобы «слышащее государство» превратилось в Справедливый Казахстан.

По мнению политолога Адиля Сейфуллина, поездки Президента в регионы носят сакральный характер. Основной их посыл – объединение и сплочение нации. В каждой из областей Глава государства выносит точечные решения, направленные на консолидацию общества.

– Для чего нужны подобные поезд­ки? Во-первых, укрепляется обратная связь, Президент слышит людей напрямую. Во-вторых, у граждан появляется чувство сопричастности, когда каждый человек в области, куда приехал Глава государства, понимает, что его чая­ния будут услышаны, что будут даны конкретные поручения. Ну и конечно, Касым-Жомарт Токаев приезжает уже с готовой повесткой именно по развитию сильнейших сторон того или иного региона, – считает Адиль Сейфуллин.

В Туркестане, например, акцент был сделан на дальнейшее развитие древнего города в духовно-историческом контексте. Здесь особо помнят и чтут традиции, здесь крепка вера, которая так нужна в это сложное время.

По мнению политолога, поездка в Семей и поставленные задачи по возрождению города – не просто важная экономическая инициатива, исходящая от действующего Главы государства, но и восстановление исторической справедливости.

– Так как этот город связан с казахской интеллигенцией, долгие годы ходили слухи, что его специаль­но оставляют на «задворках» истории в связи с протестными настроениями населения. Президент показывает, что не боится критики. Поэтому и придал Семею долгожданный статус города областного значения, выступил с инициативой создания отдельной области Абай, названной в честь великого мыслителя, который, к слову, тоже был очень свободолюбивым, – отмечает Адиль Сейфуллин.

Каждая поездка Касым-Жомарта Токаева в тот или иной регион запоминается чем-то особенным. В Караганде, например, был дан четкий сигнал крупнейшим инвесторам о необходимости соблюдения законов Казахстана, в Павлодаре акценты сделаны на развитии промышленности и повышении уровня образования.

– Если честно, меня как гражданина такие поездки очень согре­вают, потому что проходят в русле человеческих отношений. К примеру, Президент в Семее увидел бабушку в национальном костюме и попросил подойти поближе, чтобы сфотографироваться. Желающих сделать фото активистов, конечно, оказалось очень много, а Президент заметил именно ее. Это такие очень милые и добрые моменты, – говорит Адиль. – В Шымкенте Глава государства поблагодарил ребят, которые вынесли наш флаг из-под обломков спорткомплекса. В таком патриотизме есть определенная символичность, показывающая, что важно в сегодняшних не­простых геополитических условиях сохранить нашу государственность и суверенитет.

Основной идеей всех программ и выступлений Президента на встречах разного формата эксперт назвал развитие человеческого капитала и личности как таковой.

– Как говорил великий Абай: «худший человек – это человек без стремлений», поэтому Глава государства, общаясь с народом, призывает к образованию, к действию. Хватит вести пустые разговоры, давайте проявлять активность: есть свобода, возможность, мотивация развивать страну, развивать себя, – отмечает Адиль Сейфуллин. – Президент демонстрирует идеологическую составляющую своих решений – развитие лич­ности. Он показывает и объясняет: ресурсы, богатства недр, безусловно, важны, но самое главное – человек, поэтому во главу угла надо ставить гражданина, казахстанца. Казахстанцы – главная ценность нашей страны.