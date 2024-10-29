Казахстанцы могут бесплатно получить инновационное лечение от псориаза

По инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза (IFPA) 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с псориазом

Фото: Минздрав

В Казахстане по сведениям региональных дерматовенерологических служб официально зарегистрированы 6925 больных с диагнозом «псориаз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Около 30% из них имеют среднюю и среднетяжелую формы заболевания.

Псориаз может возникнуть в любом возрасте, в том числе и у детей. Им одинаково поражаются и женщины, и мужчины. Одна из причин заболевания – генетическая предрасположенность. Полностью вылечить псориаз нельзя, но своевременная и грамотно подобранная терапия позволяет взять его под контроль и добиться устойчивой ремиссии.

С 2018 года в Казахстане лечение псориаза включено в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения и финансируются в рамках обязательного медицинского страхования. Пациенты бесплатно получают эффективную генно-инженерную биологическую терапию. С помощью этой терапии можно убрать всю неприятную симптоматику заболевания, очистить кожу и предотвратить повреждение суставов.

«Одним из инновационных прорывов против псориаза стал способ фотолечения. Сегодня лампы и кабины для фотолечения псориаза появились в Алматы, Астане, Караганде, Шымкенте, полукабины – в Актау, Алматы, Шымкенте, локальные аппараты установлены в Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Уральске, Шымкенте. С начала года 800 казахстанцев воспользовались этим способом лечения, что на 300 больше, чем в предыдущем году», – говорится в сообщении Минздрава.

Благодаря лечебному уходу – корнеотерапии дерматологи научились нивелировать побочные эффекты фототерапии и гормональной терапии при лечении псориаза. Пациенты избавляются от воспалений, покраснений, шелушений кожи.

Отмечается, что люди, страдающие от проявлений псориаза, кроме специализированного лечения нередко нуждаются в социальной адаптации. Высыпания на коже вызывают физический и эмоциональный дискомфорт и негативно сказываются на психологическом благополучии пациентов.

Стигматизация в обществе часто создает препятствия для пациентов при получении точной диагностики и надлежащего лечения.