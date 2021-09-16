Казахстанцы примут участие во всемирной акции World Clean up day 2021
Общество
18 сентября Казахстан примет участие во всемирной акции World Clean up day 2021, который будет проходить под эгидой общенационального проекта "Марафон добрых дел", передает Kazpravda.kz.
Казахстанцы имеют возможность присоединиться ко всемирной экологической акции своим участием в сборе мусора, поддержке культуры чистоты и бережного отношения к природе, внесением вклада в развитие экологического сознания общества.
В текущем году участие в акции станет также главным критерием для отбора участников в номинациях "Самый добрый ВУЗ" и "Самая добрая школа" в рамках проекта "Марафон добрых дел".