Казахстанцы с инвалидностью смогут подавать жалобы в комитет ООН

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отмечается в заключении к документу, ратификация факультативного протокола позволяет признавать компетенцию Комитета по правам инвалидов ООН принимать и рассматривать сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью на нарушения прав, гарантированных конвенцией.

Согласно положениям факультативного протокола, комитет не может рассматривать анонимные, необоснованные либо повторные обращения или жалобы, если использованы не все механизмы защиты, предоставляемые государством.

При этом комитет вправе обратиться к государству-участнику для получения необходимой информации при рассмотрении обращений, а также при наличии согласия государства посещать его территорию в рамках рассмотрения жалобы.

По итогам рассмотрения жалобы Комитета по правам инвалидов ООН направляет результаты, комментарии и рекомендации соответствующему государству-участнику. В свою очередь, государство-участник представляет свои замечания к результатам расследования, комментариям и рекомендациям комитета в течении полугода и информирует о мерах, предпринятых в ответ на расследование.

«Присоединение Республики Казахстан к Факультативному протоколу к Конвенции о правах инвалидов дает право лицам с инвалидностью на международную защиту своих экономических, социальных и культурных прав», – говорится в заключении.