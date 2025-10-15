Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в соседние страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) запускает два новых международных маршрута, соединяющих Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МТ РК

Расширение маршрутной сети в Центральную Азию нацелено на реализацию стратегической инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по расширению связей между странами Центральной Азии для стимулирования развития туризма, торговли, образовательных и культурных программ, подчеркнули в КГА.

С 7 ноября авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы Астана – Самарканд – Астана (2 раза в неделю – пятница и воскресенье), а с 10 ноября – Астана – Бишкек – Астана (2 раза в неделю – понедельник и четверг).

Авиакомпания с ее хабом в аэропорту Астаны предлагает пассажирам удобные стыковочные рейсы в Бишкек, Самарканд, Омск и Новосибирск с расширенной программой внутренних маршрутов из столицы Казахстана.

Новые авианаправления будут способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей региона, добавили в комитете.