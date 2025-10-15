Казахстанцы смогут чаще летать в Кыргызстан и Узбекистан

145
Дана Аменова
специальный корреспондент

Qazaq Air открывает прямые рейсы из Астаны в соседние страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) запускает два новых международных маршрута, соединяющих Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МТ РК

Расширение маршрутной сети в Центральную Азию нацелено на реализацию стратегической инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по расширению связей между странами Центральной Азии для стимулирования развития туризма, торговли, образовательных и культурных программ, подчеркнули в КГА.

С 7 ноября авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы Астана – Самарканд – Астана (2 раза в неделю – пятница и воскресенье), а с 10 ноября – Астана – Бишкек – Астана (2 раза в неделю – понедельник и четверг).

Авиакомпания с ее хабом в аэропорту Астаны предлагает пассажирам удобные стыковочные рейсы в Бишкек, Самарканд, Омск и Новосибирск с расширенной программой внутренних маршрутов из столицы Казахстана.

Новые авианаправления будут способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей региона, добавили в комитете.

#Узбекистан #Кыргызстан #авиарейсы #полеты #самолеты

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Три золота в копилке
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Фариза – сильнейшая
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Чтоб жили внуки в городе зеленом
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Гуманитарное измерение инноваций
Создается академический кластер суперкомпьютеров
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

КамАЗ на трёх колёсах в Акмолинской области удивил Казнет
Почти на 12 % вырос пассажиропоток в Казахстане
33 инициативы в авиации представил Казахстан мировому авиас…
Депутат призвал МВД и Минтранс к жесткому межведомственному…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]