Казахстанцы смогут самостоятельно планировать будущую пенсию

Пенсионные новости
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В АО «ЕНПФ» сообщили о запуске нового инструмента планирования будущей пенсии – персонального плана пенсионных накоплений, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, в отличие от прогнозного пенсионного калькулятора, с помощью которого можно рассчитать ожидаемый размер и график пенсионных выплат, исходя из текущего объема пенсионных накоплений и будущих взносов, персональный план позволяет пользователю самостоятельно:

- рассчитать требуемый размер взносов, исходя из желаемой суммы пенсионных выплат с учетом текущего объема пенсионных накоплений,

- проводить мониторинг исполнения персонального плана накоплений (через систему автоматизированных персональных уведомлений).

Оценочный расчет будущей совокупной пенсии включает в себя следующие компоненты пенсии в рамках многоуровневой пенсионной системы Казахстана:

1. Пенсия за счет средств государственного бюджета (базовая пенсия и солидарная (трудовая) пенсия).

2. Пенсия из ЕНПФ за счет:

- 10% обязательных пенсионных взносов (ОПВ), уплачиваемых из доходов работников в ЕНПФ.

- 5% обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), перечисляемых работодателем в ЕНПФ в пользу работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

3. Пенсия из ЕНПФ за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), которые может перечислять как работник, так и его работодатель.

Сервис планирования будущей пенсии доступен в личном кабинете на сайте ЕНПФ, при входе в который пользователь получит разовое уведомление о возможности воспользоваться данной услугой. С более подробной информацией о сервисе и том, как им пользоваться, можно ознакомиться в памятке для пользователя персонального плана пенсионных накоплений, расположенной в верхней части экрана, при входе в данный сервис.

Вкладчик может контролировать процесс исполнения своего пенсионного плана, то есть отслеживать поступление ОПВ, ОППВ и ДПВ, а также статус исполнения плана в процентном и денежном выражении по месяцам и годам, чтобы своевременно предпринять меры для реализации плана, например, пополнить недостающую сумму пенсионных накоплений за счет добровольных пенсионных взносов.

При необходимости вкладчик в любое время может изменить входные параметры персонального плана, например, указать другую сумму желаемой пенсии и создать новый план, добавили в пресс-службе фонда.

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