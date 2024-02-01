Казахстанцы стали чаще оформлять потребительские кредиты

Статистику за год привели в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге. За декабрь 2023 года рост составил 2,7%.

«Ускорение роста потребительского кредитования связано с ростом популярности рассрочек и периодическими акциями со стороны ряда крупных банков», - говорится в сообщении.

По итогам 2023 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 12% до 34,7 трлн тенге. Такие цифры в агентстве связывают со склонностью казахстанцев к сбережению на фоне высоких ставок по депозитам в национальной валюте.

Депозиты физических лиц увеличились на 20,4% до 18,8 трлн тенге, в национальной валюте рост составил 33% до 14,6 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за 2023 год выросли на 3,5% до 15,8 трлн тенге.

Депозиты в национальной валюте за 2023 год увеличились на 25,8% до 26,6 трлн тенге, в иностранной валюте уменьшились на 17,7% до 8,1 трлн тенге, в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц.

Рост вкладов в национальной валюте связан с сохраняющейся разницей по ставкам между валютными и тенговыми депозитами. В результате уровень долларизации на 1 января 2024 года составил 23,2%, что является минимальным значением с декабря 1997 года, резюмировали в пресс-службе агентства.