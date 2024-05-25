В опубликованном материале говорится, что более 1 млн 700 тысяч своих сыновей и дочерей Казахстана сражались на фронтах и в партизанских отрядах Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии. Половина из них погибли в этой самой кровопролитной и жестокой в истории человечества войне.



На территории Беларуси в боях сложили свои головы и были похоронены несколько десятков тысяч воинов – выходцев из Казахстана и указаны имена героев. Ценою своих жизней воины дети Великой степи, как часто называют эту республику, выполнили воинский долг и остались верны Родине. Более пятисот казахстанцев стали Героями Советского Союза, в том числе 84 из них заслужили это звание за освобождение Беларуси. Более 100 воинов стали полными кавалерами ордена Славы. Мы помним своих героев.



Общая память о минувшей войне священна, как в Казахстане, так и в Беларуси. Память о солдатах и офицерах, партизанах из братского Казахстана неразрывно связана с белорусской землей. Их именами названы улицы, им поставлены памятники и установлены мемориальные доски, их места погребения всегда аккуратно ухожены, их регулярно посещают земляки - родные и близкие, а также представители официальных делегаций из Казахстана.



Почитание сражавшихся и погибших в войне с фашистами белорусов и казахстанцев, представителей других народов – это неиссякаемый и нерушимы источник дружбы между народами Беларуси и Казахстана. И наш совместный медиапроект «Казахстанцы в боях за Беларусь» это – дань бесконечного уважения и глубокой вечной памяти предкам, героически сражавшихся и павших за светлое будущее. Беларусь и Казахстан помнят!