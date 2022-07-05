Казахстанцы включаются в государственные преобразования

Население включается в преобразования

Население страны ожидает появления нового проекта закона о местном самоуправлении и, судя по всему,

готово активно его обсуждать.

Предстоящие дискуссии будут способствовать дальнейшему формированию у населения настроя на участие в создании Нового Казахстана. Тем более что вопросов – масса.

Для примера возьмем бюджет акимов сельских округов. Он – четвертого уровня. Территория нашей области большая, расстояния между районами значительные. Доходы же разные. К примеру, Хромтауский, Мугалжарский имеют градообразующие предприятия, которые могут существенно влиять на экономическое развитие. В других, таких как Кобдинский, Уилский, Иргизский, возможности для улучшения ситуации намного скромнее.

Местное самоуправление играет большую роль, в этом мы убеждаемся на примере того, как население настаивает на том, что нужно отремонтировать дорогу на такой-то улице, благоустроить такой-то двор. Каждый сельский округ заинтересован в максимальном финансировании, в подведении газа, воды, другой инфраструктуры, которая улучшит качество жизни населения.

Да, народ выражает свою волю, но все-таки нужно помнить, что есть приоритеты развития. Многие же видят только верхнюю часть айс­берга.

Объехав сельские округа, мы на месте проанализировали ситуацию, и теперь знаем, какие проблемы доминируют в каждом из них. Предварительно провели анкетирование, сделали скрины, определили перспективы развития. Необходимо было узнать, на какую сумму нам следует рассчитывать, какие ресурсы имеем, что население способно само сделать, чем могут поддержать местные исполнительные органы.

На прошлой неделе депутаты участвовали в обсуждении Генерального плана развития Актобе. Вместе с нами свою точку зрения высказывали члены областного общественного совета, экологи и другие активисты города. Заслушали много мнений. Руководство компании, выигравшей проект разработки генерального плана, было удивлено активностью актюбинцев. И это хорошо. В том и заключаются элементы самоуправления.

Многих наших депутатов, как и население, волнует принадлежность недр народу, судьба земельных наделов, социальных проектов, экологическая ситуация. Одна из последних рабочих поездок была посвящена состоянию загородных школьных лагерей. Первое впечатление: их недостаточно. При этом два года в заброшенном виде пребывает лагерь «Достық». Его можно было бы отдать в доверительное управление без права приватизации. Предприниматель получил бы возможность развиваться, получать прибыль и в то же время принес бы пользу обществу. На ремонт нужно около миллиарда тенге.

В ходе обсуждения депутат Евгений Лазарчук высказал идею, что здесь можно создать уголок юного натуралиста. О том, что все это реально, убедились на примере соседнего частного лагеря, который активно развивается. Сюда едут дети даже из соседних областей. Путевки оплачивают предприятия.

Обсуждены также проблемы, связанные со здоровьем женщин, особенно тех из них, кто имеет инвалидность. Добавлю: в этом году решился давний вопрос, связанный с ремонтом инвалидных колясок. Местный предприниматель выиграл тендер на 8 миллионов тенге.

На очереди – вечно актуальная тема качества дорог, как республиканского, так и местного значения. По этому поводу очень много нареканий со стороны населения. Отсюда вывод: нужно сначала выслушать мнение людей и затем только приступить к разработке проектно-сметной документации.

Или такой пример местного самоуправления. В жилом массиве Акжар города Актобе несколько лет назад начали селить людей, хотя там не было воды. В конце концов они сами проявили инициа­тиву и собрали деньги на водопровод. Затем вопрос встал по школе. Мы посмот­рели – свободного участка для строительства нет, изымать, то есть ущемлять чьи-то интересы, невозможно. В итоге предложили сделать пристройку к имеющемуся учебному заведению. Население, в числе которого немало многодетных семей, с пониманием отнеслось к идее.

В стране сегодня происходят серьезные изменения, и население должно знать о них. Недавно заявил о себе новый общественный институт – курултай. Наш регион на нем представляет Таттигуль Талаева, именно к ней как председателю областного общественного совета поступает много обращений, у нее концентрируются все вопросы, касающиеся жизни области.

В рамках курултая проявляют себя новые общественные лидеры, патриоты, люди, которые завтра будут эффективно влиять на общественно-политическую ситуацию в стране, отстаивать интересы народа. Курултай подчеркивает преемственность издавна сложившихся национальных традиций, становится вектором развития внутренней политики, что важно с учетом складывающейся непростой геополитической ситуации в мире.

Нельзя не упомянуть и результаты референдума. Следует отметить его успешность. На встречах с населением мы объясняли необходимость учас­тия в нем. Объясняли, что за изменениями и дополнениями в Конституцию последуют изменения законов и нормативно-правовых актов, которые отразятся на жизни народа.