Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства доложил о ходе подготовки казахстанских спортсменов к XXV Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо в период с 6 по 22 февраля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр отметил, что в соревнованиях планируется участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград. Национальная команда Казахстана будет состязаться за 58 комплектов медалей в 10 спортивных дисциплинах. Среди них биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.

«Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля в Милане, а церемония закрытия запланирована на 22 февраля в городе Верона. Программу игр первыми откроют выступления спортсменов по конькобежному спорту и лыжным гонкам. Завершающим этапом станут соревнования по горнолыжному спорту», — уточнил Ербол Мырзабосынов.

Он отметил, что согласно прогнозам, в национальной команде ожидается участие порядка 35 спортсменов. На Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине РК представляли 34 спортсмена.

«На данный момент Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров имеют две именные официальные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Кроме того, завоеваны 9 лицензий по шорт-треку и 12 по конькобежному спорту», — сообщил Ербол Мырзабосынов.

Также он рассказал, кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров на XXV Зимних Олимпийских играх. По его словам, совместно с республиканскими федерациями и акиматами регионов отобрана команда спортсменов, имеющих потенциал войти в число лидеров мирового рейтинга. В список вошли спортсмены, показавшие высокие результаты на международной арене и завоевавшие медали различного уровня на чемпионатах и кубках мира.

В их числе Анастасия Городко - чемпион мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров, а также обладательница бронзовой медали чемпионата мира среди взрослых. В фигурном катании в 2025 году Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а Софья Самоделкина завоевала первую историческую серебряную медаль женского Гран-при. Денис Никиша завоевал историческую серебряную медаль чемпионата мира 2024 года по шорт-треку и повторил этот успех в 2025 году. Конькобежец Евгений Кошкин завоевал две золотые медали этапов Кубка мира 2025 года. На Азиатских играх 2025 года Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов завоевали золотую медаль в фристайл-акробатике, обыграв две команды фаворитов из Китая.

«В целях обеспечения результатов Министерством совместно со спортивными федерациями разработан комплексный план подготовки национальной команды. В рамках плана обеспечены тренировочные занятия, медико-психологическая поддержка, финансовая поддержка, необходимый спортивный инвентарь, питание и работа с квалифицированными тренерами. В целях качественной подготовки к играм национальные команды по зимним видам спорта провели 178 учебно-тренировочных сборов. Также наши спортсмены приняли участие в 125 международных соревнованиях», — добавил Ербол Мырзабосынов.

Министр отметил, что соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Ожидается участие 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей.

«Национальная команда планирует участие в 2 видах спорта – пара лыжные гонки и пара биатлон. В данных видах спорта будут разыграны 38 комплектов медалей. На сегодняшний день 7 спортсменов национальной команды завоевали 10 лицензий. В их числе Ербол Хамитов – первый казахстанец, выигравший общий зачет Кубка мира по пара биатлону и обладатель Хрустального глобуса, Александр Герлиц – бронзовый призер Паралимпийских игр 2022 года в Пекине», — сообщил Ербол Мырзабосынов.

Отмечено, что в целях качественной подготовки к играм проведено 6 учебно-тренировочных сборов.

Для достижения высоких спортивных результатов заключен контракт с зарубежным тренером-консультантом по пара лыжным гонкам и пара биатлону Романом Александровичем Петушковым. В целом, подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм проходит в штатном режиме и находится на особом контроле, заключил министр.