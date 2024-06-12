Казахстанцы завоевали 7 медалей на турнире по пулевой стрельбе в Финляндии

Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась семью медалями на Гран-при INKOO FINLAND в Инкоо (Финляндия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени.

Казахстанские стрелки по сумме двух упражнений "ВП-11А" и " ВП-12" показали следующие результаты:

- Зухра Ирназарова - золото и серебро;

- Фатима Ирназарова - серебро и бронза;

- Александра Садуакасова - золото и бронза;

- Асадбек Назиркульев - золото.