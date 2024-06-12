Казахстанцы завоевали 7 медалей на турнире по пулевой стрельбе в Финляндии

Спорт
127
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась семью медалями на Гран-при INKOO FINLAND в Инкоо (Финляндия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени.

Казахстанские стрелки по сумме двух упражнений "ВП-11А" и " ВП-12" показали следующие результаты:

- Зухра Ирназарова - золото и серебро;

- Фатима Ирназарова - серебро и бронза;

- Александра Садуакасова - золото и бронза;

- Асадбек Назиркульев - золото.

 

#турнир #стрельба #медали #пулевая

Популярное

Все
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Преодоление. Пять лет созидания
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Быть сильными, ловкими, смелыми
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Учат быть солдатом
Бег делает мир чище и добрее
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Еще одна напасть – саранча
В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аманжолова
Второй хлеб заявил о себе на полях
Уголь нуждается в трансформации
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
Массовые нарушения выявлены в системе образования
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

В столицу вернулись призеры мировой серии по пара плаванию
Казахстанские лучники завоевали три медали на Кубке Азии пе…
Токаеву показали проект по открытию футбольной академии «Ат…
Определились первые победители чемпионата Казахстана по лег…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]