Казахстанцы завоевали 7 медалей на турнире по пулевой стрельбе в Финляндии
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Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени
Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась семью медалями на Гран-при INKOO FINLAND в Инкоо (Финляндия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсмены успешно выступили в стрельбе по движущейся мишени.
Казахстанские стрелки по сумме двух упражнений "ВП-11А" и " ВП-12" показали следующие результаты:
- Зухра Ирназарова - золото и серебро;
- Фатима Ирназарова - серебро и бронза;
- Александра Садуакасова - золото и бронза;
- Асадбек Назиркульев - золото.