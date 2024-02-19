Казахстанцы завоевали четыре медали на международной регате в Катаре
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В Дохе состоялась международная регата, где собрались сильнейшие участники из разных стран мира, сообщает Kazpravda.kz
По информации комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма, сборная Казахстана выиграла 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
— В категории Zest Карина Жангазова стала второй. Антон Гаас - в категории «лазер», Карина Жангазова - в личных состязаниях, а также пара Берик Кубаев и Яна Белозерова в категории «470» стали третьими, — сообщили в ведомстве.