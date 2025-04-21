Сильнейшие атлеты из трех стран собрались в Узбекистане, чтобы побороться за призовые места

Фото: НОК

В Ташкенте прошел этап Кубка мира Евразийской лиги по конкуру, сообщает Kazpravda.kz

По информации НОК, команду Казахстана на турнире представили шесть спортсменов, двое из которых заняли призовые места.

Ксения Баталова в паре с лошадью Lady Di заняла второе место, успешно пройдя шестой маршрут с высотой препятствий 160 см.

Третьей в Ташкенте стала Нурила Турисбекова. Она выступила на лошади Nagano B (пятый маршрут с высотой препятствий 130 см).

В соревнованиях участвовали 43 спортсмена из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Этап в Ташкенте входит в календарь Евразийской лиги и является важной частью международного сезона.