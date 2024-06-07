Казахстанцы завоевали медали на турнире по вольной борьбе в Венгрии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Будапеште (Венгрия) проходит первый день рейтингового турнира по вольной борьбе. Двум казахстанцам удалось отметиться на нем медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Фото: НОК РК

Победителем весовой категории до 97 килограммов стал Алишер Ергали. Он должен был бороться против Магомеджана Магомедова, однако соперник на ковер не вышел. Таким образом, казахстанец взял «золото».

В этом же весе Ризабек Айтмухан боролся за «бронзу». Он оказался сильнее словака Батырбка Цакулова.

Добавим, что позже Юсуп Батырмурзаев выступит в финале в категории до 125 килограммов.

#турнир #Спорт #Венгрия #медали

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