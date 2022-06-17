Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог

О прошлом и будущем

Национальный курултай действительно становится площадкой, на которой обсуждаются серьезные глубокие масштабные вопросы, имеющие отношение как к будущему Казахстана, так и к его истории. Это вопросы общественного развития, национальных ценностей, исторического прошлого, культуры, спорта...

На первом заседании было поднято немало острых тем, прозвучало много ярких выступ­лений. Хороший тон задал Президент Касым-Жомарт Токаев, который, дав поручение по углуб­ленному изучению истории, выдвинул инициативу о еще большей проработке вопроса казахского языка, включая его перевод на латинскую графику. По мнению Главы государства, этот процесс должен проходить взвешенно, со всесторонним анализом с точки зрения и орфографии, и соответствия международной системе языков.

Нам не нужна поверхностная языковая реформа. И в то же время Президент четко выразился по поводу страхов, дал понять, что, пока существует наше государство, угрозы казахскому языку нет и быть не может. Статус государственного языка будет повышаться. Но никто в нашей стране не должен быть ущемлен по языковому признаку.

Особое воодушевление вызвала инициатива о возрождении праздника 25 октября – Дня рес­публики, когда была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан. Параллельно мы продолжим отмечать 16 декабря, День независимости остается главным национальным праздником, но поручено уделять в этот день особое внимание памяти жертвам Желтоксана, памяти национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости.

В целом первое заседание курултая подтвердило идею национального собрания, на котором будут обсуждаться разные направления ценностного ряда развития общества. При этом проводиться курултай будет в имеющих для казахов сакральное значение местах. Следующее заседание предложено провести в Туркестане. Так что представляется, что курултай действительно станет позитивным продолжением исторических традиций.