Перенести тяжелую покрышку весом более 120 кг, преодолеть препятствия, ликвидировать угрозы – согласитесь, это под силу далеко не каждому. Но только не женской команде Kazakhstan Tomiris, состоящей из лучших сотрудниц различных силовых ведомств нашей страны, включая Министерство внутренних дел. На прошедшем Международном турнире UAE SWAT Challenge 2026 они завоевали первое место среди женщин и 18-е – в общем рейтинге.

По словам капитана команды Айнагуль Байжигитовой – спорт­сменки, подполковника полиции, командира взвода подразделения специального назначения Специального отряда быстрого реагирования ДП Астаны, секрет победы кроется в ежедневной подготовке. Уроженка России с детства увлекалась спортом, а завидную выносливость и характер в ней сформировал папа. Именно он взращивал в Айнагуль необходимые для побед качества: дисциплину, стойкость и силу духа. При этом зачастую акцент сводился к понятиям «патриотизм», «эмпатия» и «человечность».

После окончания Омского государственного педагогического университета девушка вернулась на историческую Родину – в Казахстан. И практически сразу заявила о себе, поступив в Полк полиции по охране дипломатических представительств. В свободное от сопровождения консулов и дипломатов время она достойно защищала честь своего ведомства на различных соревнованиях, будь то футбол, лыжные гонки, стрельба, рукопашный бой, дартс.

В разные годы Айнагуль была номинирована на звание лучшего полицейского. В 2019-м она заняла третье место на международном турнире по рукопашному и армейскому бою на Кубок Первого Президента, а годом ранее – второе место на аналогичном турнире, но уже на Кубок председателя КУИС. В сентябре 2025-го, после второго призового места на первых соревнованиях навыков полицейского спецназа «Китай – Центральная Азия», наша героиня получила звание подполковника.

При формировании команды Kazakhstan Tomiris кандидатура Айнагуль Байжигитовой на роль капитана была неоспоримой. На тот момент она уже трудилась в столичном подразделении СОБР. Несмотря на наличие семьи и детей, командир взвода сразу дала понять, что готова служить во благо Отечества вне зависимос­ти от сложностей и вызовов. А они, конечно, были.

Жены и мамы прекрасно знают, каково это – совмещать все и сразу. А тут изнурительные тренировки, регулярная силовая и тактическая подготовки. Но в этом и весь закаленный характер нашей героини: вижу цель – не вижу препятствий.

– Наша команда была сформирована в 2024 году. Из 42 девушек были отобраны сильнейшие – десять представительниц силовых структур из разных регионов Казахстана. Все участницы – либо кандидаты в мастера спорта, либо мастера спорта международного класса по разным видам единоборств. Уникальность каж­дой из них – в завидном трудо­любии. Я не знаю, кто придумал словосочетание «слабая половина человечества». Вы бы видели наших девочек в деле, их выносливости может позавидовать даже самый титулованный мужчина, – улыбается Айнагуль Байжигитова.

Многие казахстанцы следили за выступлением девушек в Дубае, затаив дыхание. Их победа произвела фурор! Особенно впечатлил перенос тяжелой шины.

– О да, это было трудно, но, как вы уже поняли, выполнимо. Все зависит от подготовки. Мы выкладывались на все сто, а то и двести процентов. Мы ведь защищали честь страны и понимали, как это важно – показать отличные результаты. Нет ничего невозможного. Главное – дисциплина и желание, – скромно отвечает подполковник.

Сегодня в команду Kazakhstan Tomiris помимо капитана входят Анар Тукенова, Балнур Киял­бекова, Кымбат Ахмет, Молдир Атанай, Наталья Местоева, Мадина Кайржанова, Куралай Кабырайқызы, Карашаш Есдау­летова, Дарина Билденова. В прошлом году состав был немного другой, тем не менее наши красавицы заняли второе место среди женских команд в UAE SWAT Challenge 2025.

Нынче девушки, набравшись сил и опыта, утерли нос даже самым сильным соперницам из Поднебесной. Сборная Китая буквально наступала на пятки казахстанкам, но разве можно победить нрав степных амазонок?!

– Когда вернулись на Родину, нас ждал большой сюрприз – встреча с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы испытали невероятные ощущения – и волнение, и радость одно­временно. Церемония награждения прошла в теплой обстановке. Тогда в очередной раз поняли, каково это – быть гордым за себя и свою страну, – продолжает наша собеседница. – Сейчас мы разъехались по домам, к местам постоянной службы. Наша задача – тренироваться дальше, дабы не терять физическую форму. Со временем, скорее всего, состав коман­ды будет меняться, поскольку желающих очень много. В июле будет новый отбор.

Вне соревнований Айнагуль Байжигитова так же, как и другие участницы команды, стоит на страже правопорядка. Обычный трудовой день начинается с построения, далее – занятия по физической или психологичес­кой подготовке. Бывают и так называемые «холостые» тренировки (упражнения с оружием без стрельбы).

В случае оперативных вызовов сотрудницы СОБР задействованы, например, в обеспечении общественной безопасности, задержании опасных преступников. Но абсолютно все рабочие будни требуют от представительниц прекрасной половины человечества силы духа, железной дисциплины, высокого интеллекта и отменного здоровья.