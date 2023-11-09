Казатомпром будет поставлять уран в Китай

Казатомпром заключил долгосрочный контракт на поставку урана с компанией China National Uranium Corporation Limited, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: www.kazatomprom.kz

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited – CNUC (дочерняя организация China National Nuclear Corporation – CNNC).

Заключение данного контракта с крупной китайской энергетической компанией будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой, безуглеродной электроэнергии, и укреплению исторически долгосрочных отношений в атомной сфере между двумя странами.

«Стратегия Казатомпрома, ориентированная на рынок, нацелена на производство, переработку и продажу концентратов природного урана с целью создания долгосрочной стоимости для всех заинтересованных сторон. Тесное сотрудничество с одной из крупных китайских энергетических компаний, как CNUC, свидетельствует об устойчивой репутации Казатомпрома, как надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива», - дополнил Сеитжан Жаныбеков, управляющий директор по стратегии и маркетингу АО «НАК «Казатомпром».

Подписание долгосрочного контракта с компанией CNUC осуществлено на выставке China International Import Expo 2023 в г.Шанхай, в рамках ранее одобренной сделки на годовом общем собрании акционеров в мае 2023 года.