КазГео расписало маршрут пути к Рахмановскому озеру

Общество
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Фото с сайта liveinternet.ru
Казахское географическое общество расписало для путешественников маршрут пути от Усть-Каменогорска до Рахмановского озера, передает Kazpravda.kz.

"В рамках своей работы по развитию внутреннего туризма Казахское географическое общество представляет лучшие маршруты для путешествий. Начнем с одной из главных достопримечательностей Восточного Казахстана – Рахмановское озеро. Это жемчужина Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Оно расположено среди горных склонов, покрытых лесами. Глубина озера достигает 30,6 метра, а температура воды даже летом не превышает 10–12 градусов по Цельсию. В окрестностях озера имеется множество ключей – выход целебных термальных вод, которыми славится этот район. Согласно легенде, молодой охотник Рахманов открыл это озеро, преследуя раненого марала в 1763 году. Как только вода омыла раны животного, исцеленный марал смог спастись. Поистине волшебные свойства Рахмановского озера до сих пор привлекают множество паломников и туристов", – отмечают в КазГео.

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Как добраться:

1. Начало пути – Усть-Каменогорск.
2. Едем в сторону Зыряновск.
3. Проезжаем пост дорожной полиции у села Серебрянск.
4. Проезжаем село Новая Бухтарма.
5. Проезжаем мимо Зыряновска.
6. Пересекаем границу Катон-Карагайского района и заезжаем в Улкен Нарын (старое название Большой Нарын).
7. Едем мимо села Катон-Карагай.
8. Смело проезжаем село Шынгыстай – нам дальше. Едем к пограничному селу Урыль.
9. Следующие 40 км – это подъем к курорту "Рахмановские ключи".
10. Держим путь до села Берель – это наш главный ориентир. От него нужно ехать на север вдоль одноименной реки Берель. Двигаемся по указателям "К Рахмановским ключам".
11. Далее начинаются серпантины, здесь стоит снизить скорость. Вдоль реки проезжаем примерно 10–15 км, поднимаемся на плато, оттуда по указателям в санаторий "Рахмановские ключи", которое расположено у берегов озера.

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Общее расстояние от города Усть-Каменогорск до озера составляет 455 км.

Казахстанские путешественники советуют использовать для путешествия машину высокой проходимости.

Напомним, весной текущего года КазГео составило список 55 интересных и красивых мест в Казахстане для посещения туристами.

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