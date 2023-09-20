"Казгеология" стала дочерней компанией "Тау-Кен Самрука"

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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Деятельность АО «Казгеология» нацелена на поиск перспективных участков, разведку и оценку запасов полезных ископаемых.

Фото: Kazpravda.kz

100% голосующих акций АО «Казгеология» переданы Национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук». Соответствующий договор подписан между АО «Самрук-Қазына» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Samrukazynaofficial.

Ранее, в соответствии с постановлением правительства Казахстана № 1128 от 30 декабря 2022 года, госпакет акций НГК «Казгеология» был передан в оплату размещаемых акций АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Основная деятельность АО «Казгеология» нацелена на поиск перспективных участков, разведку и оценку запасов полезных ископаемых, а также привлечение иностранных и отечественных инвестиций в проекты по воспроизводству минерально-сырьевой базы страны.

«Национальная компания «Тау-Кен Самрук» принимает на себя обязательства и права единственного акционера АО «Казгеология». Отмечу, что по всем действующим проектам условия для партнеров и инвесторов останутся прежними. Вместе с тем, мы имеем возможность расширить потенциальный периметр сотрудничества. При условии взаимной заинтересованности, «Тау-Кен Самрук» может участвовать в инвестиционных проектах на этапах строительства и эксплуатации», - прокомментировал председатель правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Бакыт Чирчикбаев.

На данный момент «Казгеология» совместно с партнерами реализует несколько десятков инвестиционных проектов, созданы совместные предприятия и консорциумы. Компания сотрудничает с лидерами мировой горнодобывающей отрасли: Rio Tinto (австралийско-британский концерн), ТОО «Казцинк» (Glencore), Yildirim Holding A.S. (Турция), ОАО «Полиметалл» (Россия), ТОО «Корпорация «Казахмыс», коммерческой финансовой организацией «Ulmus Fund» (Германия).

#Самрук-Казына #компания #акции #передача #Казгеология

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