Казгидромет спрогнозировал засуху в мае в одном из регионов Казахстана

В Аральском и в Казалинском районах прогнозируются дефицит осадков и высокая температура.

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Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала уточняющую информацию к прогнозу засухи на май, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в целом в мае в основных зерносеющих регионах увлажнение в основном ожидается около нормы.

Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в городе Усть-Каменогорск, в Алматинской области в Талгарском районе.

"В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокая температура", - отметили синоптики.

На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям, добавили в Казгидромете.