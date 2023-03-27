Казгидромет предупредил фермеров о возможной засухе

По данным метеослужбы, в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур.

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В РГП "Казгидромет" выпустили прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны, однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития.

Расчеты показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенне-полевыми работами ожидается:

- от оптимального до удовлетворительного уровня – в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области;

- удовлетворительной - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях;

- оптимальной - в Жетысуской и Туркестанской области.

"Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая", - отметили в Казгидромете.

Окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенне-полевых работ будет разработан ориентировочно 25 апреля, добавили синоптики.