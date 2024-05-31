Каждой иголочкой радует нас

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Аллею из саженцев хвойных пород посадили накануне Дня защиты детей в Детской деревне Усть-Каменогорска чеэсники вместе с детьми. 

Фото: ДЧС ВКО

Как отметил начальник облдепартамента по чрезвычайным ситуациям Ергали Бахаев, такие акции прививают ребятишкам любовь к природе.

«Если верить, что дерево нужно сажать обязательно с позитивными мыслями, то наши саженцы приживутся успешно, – заметил руководитель. – Мы с детьми поработали в самой теплой, дружес­кой обстановке».

Чеэсники посмотрели, как живут воспитанники Детской деревни, какие у них условия для занятий творчеством и спортом. Спасатели порадовали детей подарками и, конечно, провели инструктаж, чтобы летние каникулы прошли безопасно. Такие же мастер-классы сотрудники организовали в детском доме «Уміт». Воспитанникам объяснили, как правильно вести себя на водоемах, что делать при пожаре, познакомили с лохматым спасателем Зулой.

– Мы провели с ребятами тренировки с использованием спасательных средств, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Такие занятия помогают наработать важные навыки и вообще более ответственно относиться к мерам безопасности.

#дети #Усть-Каменогорск #ВКО #саженцы #День защиты детей #аллея

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