​Каждую неделю – с верой в успех

И никаких фокусов при этом не происходит: просто в начале недели стартуют практически все турниры, проводимые ATP, WTA и ITF (соответственно Ассоциацией теннисистов-профессионалов, Женской теннисной ассоциацией и Международной федерацией тенниса). И пока ведущих казахстанских ракеток в этих турнирах много, а соперники далеко не всегда из мировой топовой сотни, побед у наших земляков вполне достаточно. Зато ближе к финалу происходит естественный отбор, и к решающим матчам в игре остаются лучшие. Увы, далеко не всегда это казахстанские мастера большой ракетки.

Рассказ о событиях нынешней недели надо начать с турнира Open 13 Provence, проходящего во французском Марселе. В нем весьма успешно стартовал лидер сборной Казахстана Михаил Кукушкин. В первом круге он взял верх над Денисом Кудла (США) – 6:3, 6:3, во втором – над Денисом Шаповаловым (Канада) – 6:4, 7:6. К четвертьфиналу Денисов на марсельском корте больше не осталось, и теперь соперником Кукушкина станет победитель матча Маттео Берретини (Италия) – Андрей Рублев (Россия).

С победы начала выступления на турнире Hungarian Cadies Open наша Галина Воскобоева. В женском парном разряде она объединила силы и мастерство с Ириной-Камелия Бегу, а призовой фонд в Будапеште нешуточный – 226 750 долларов. В первом круге казахстанско-румынский дуэт сломил-таки сопротивление хозяек соревнований – венгерок Анны Бондар и Далмы Галфи – 6:3, 1:6, 11:9. Теперь Воскобоевой и Бегу предстоит встреча с Данкой Ковинич из Черногории и Эрин Рутлайфф (Новая Зеландия).

Тут обращает на себя внимание тот факт, что в теннисе все больше и больше проявляет себя специализация игроков. Из тех шестерых теннисисток, которых мы только что назвали, лишь две заявились в одиночный турнир – Анна Бондар и Ирина-Камелия Бегу. Остальные четыре спортсменки явно отдают предпочтение игре в парном разряде. Наша Галина Воскобоева, наверное, в первую очередь: после полученной ею тяжелейшей травмы, перенесенной операции и поч­ти полутора лет восстановления играть в щадящем режиме (а это именно парный разряд) – лучшее средство для полной реабилитации и выхода на былые кондиции.

Закончим мы обзор теннисных событий челлендж-турниром Bangkok Open с призовым фондом 54 160 долларов. В Таиланде в парном разряде неудачно стартовал наш Тимур Хабибуллин. Он вышел на площадку вместе с Ян Цунхуа (Китайский Тайпэй), но пара Чже Ли (Китай) – Гонсалу Оливейра (Португалия) оказалась сильнее – 6:3, 6:2. В одиночном разряде Денис Евсеев нанес поражение китайцу Ян Баи – 7:5, 6:4, но во втором круге уступил Прайнешу Гуннесварану (Индия) – 5:7, 6:3, 4:6. И наконец, пропустивший первый круг Александр Недовесов во втором уступил теннисисту из Нидерландов Тимо де Баккеру – 7:6, 4:6, 4:6.