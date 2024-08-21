Каждый будет нести персональную ответственность

Нет места панике!

Заседание началось с доклада вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева о ситуации с оспой обезьян.

По его словам, возможность распространения эпидемии в республике минимальна. Оспа обезьян – достаточно редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением покраснения. С момента первой регистрации вспышки в мае 2022 года в мире подтверж­дено около 99 тыс. случаев болезни, из них 189 летальных. Государства, где отмечен недуг, – это Гана, Конго, Камерун, Либерия, Нигерия, ЦАР.

– На сегодня в республике эпидемиологическая ситуация стабильна, случаи заражения оспой обезьян не зарегистрированы. Оценка рисков проводится регулярно, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних государствах. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из Африки, а также стран, где уже был отмечен завоз данной инфекции. Список неблагополучных регионов постоянно обновляется, – сообщил вице-министр.

Контагиозность, то есть заразность этой инфекции, по мнению ученых, сравнительно невысока. Ситуация находится под постоян­ным контролем Минздрава.

– Несмотря на то что вероятность вспышки данного заболевания в Казахстане минимальна, министерством принимаются все необходимые профилактические меры. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. На случай завоза и выявления больных с подозрением на болезнь разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. На сегодня подготовлены постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действия при чрезвычайной ситуации, – доложил вице-министр.

Как подчеркнул в связи с этим глава Правительства, несмотря на то что в Казахстане нет выявленных случаев заболевания оспой обезьян, самоуспокаиваться не следует. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну.

Премьер-министр отметил, что особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах.

Готовность к отопительному сезону

На предстоящий отопительный сезон республике потребуется 8,6 млн тонн каменного топлива. Такую цифру в своем докладе озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Из этого объема 2,3 млн тонн уйдет на отопление социальных объектов, остальные 6,3 млн тонн – на нужды населения. Потребителям уже поставлено около 1 млн тонн угля.

– В ходе мониторинга выявлено, что на сегодняшний день слабая подготовительная работа по заготовке угля наблюдается в шести областях: Абай, Кызыл­ординской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и в городе Астане. «Қазақстан темір жолы» и угледобывающие предприятия готовы поставлять необходимый объем угля в регионы согласно планам, – заявил министр.

Аналогичная ситуация наблюдается по объектам образования и здравоохранения, где готовность составляет 88% и 87% соответственно. В числе отстающих – Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Павлодарская, Алматинская области, а также города Алматы и Шымкент. Сейчас в регионах ведутся плановые ремонтные работы.

– В целом по республике запланирован ремонт 546 километ­ров тепловых сетей (текущий, капитальный ремонт и реконст­рукция). Отремонтировано 354 километра, или 65% от плана, – отметил Канат Шарлапаев.

Что касается финансов, то на модернизацию 163 систем теп­ловых сетей нынче предусмот­рено 92,5 млрд тенге. Начиная с апреля местным исполнительным органам уже перечислено 37,5 млрд тенге, или 40,5%. По восьми объектам работы уже полностью завершены. Еще по 51 начата прокладка сетей, проложено 82 км.

– В целях своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону акиматам необходимо до конца сентября завершить ремонтные работы на тепловых сетях. До 1 сентяб­ря нужно обеспечить полную готовность объектов образования, до 15 октября – объектов здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда; разработать план по заблаговременной заготовке угля населением и коммунально-бытовым сектором, обеспечить информационное сопровождение. Важно также создать угольные запасы на железнодорожных тупиках и складах, обеспечить угольные разрезы ежемесячными заявками от региональных операторов на отгрузку каменного топлива согласно утвержденному графику, – резюмировал министр промышленности и строительства.

К слову, в этом году отремонтируют 10 энергоблоков электростанций, 55 котлов и 45 турбин.

– Начат ремонт турбины № 1 на ТЭЦ-4 АО «Таразэнергоцентр», котла № 2 на ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго», котла № 12 ТОО «ГРЭС Топар» и энергоблока № 3 на электростанции АО «ЕЭК», – сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. – Увеличен запас угля на складах энергоисточников с 3,4 миллиона до 3,7 миллиона тонн. Работа в данном направлении продолжается.

Также на электрических сетях, по данным министра, в 2024 году запланирован капитальный ремонт линий электропередачи общей протяженностью около 20,8 тыс. км, 423 единиц высоковольтных подстанций. Выполнен ремонт 13,4 тыс. км линий электро­передачи, 277 подстанций, 2 292 распределительных пунктов.

Глава энергетического ведомства добавил, что на топливных складах энергоисточников накоп­лено 3,7 млн тонн угля и 90 тыс. тонн мазута. С 15 августа начат прием документов на получение паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Наличие нормативного запаса топлива является одним из условий его получения.

К сожалению, имеется проб­лема значительного объема кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо.

– Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 18 миллиардов 307 миллионов тенге. Также имеется задолженность перед ТОО «Богатырь комир» в сумме 3 миллиардов 462 миллионов тенге, – доложил министр.

Недостаточный контроль

Заслушав доклады, Премьер-министр остался неудовлетворенным проделанной работой. По его словам, до отопительного сезона остался месяц, а результаты подготовки оставляют желать лучшего.

– Привычка оставлять большие объемы на последние дни говорит о том, что идет неправильное планирование работ. Из года в год сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции, несвоевременной подготовки документации и формирования запасов топлива, – сказал глава Правительства.

В качестве примера он привел Карагандинскую область, где остался незавершенным ремонт котла № 2 и еще не начат капитальный ремонт котла № 1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet». Также, по словам Премьер-министра, задерживается ремонт котла № 7.

– При рассмотрении в мае вопроса подготовки к отопительному сезону акимом Карагандинской области было заявлено о том, что котел № 7 будет введен в срок. В целом сегодня вызывают сомнение своевременная готовность Темиртау к зиме, обеспечение нужных тепловых мощностей и их резерва, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Наряду с этим своевременным завершением подготовительных работ в срок обеспокоены жители Шахтинска, там есть вопросы по тендеру и работам, которые еще не начаты. Перечисляя факты сорванных графиков, глава Правительства упомянул и о Мангистауской области, где еще не закончен капитальный ремонт турбины № 4 на ТЭЦ-1 МАЭК. Там же на ТЭЦ-2 из-за несвое­временной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик...

– На заседаниях и совещаниях Правительства не раз обращалось внимание акимов областей на данные «узкие» места. Более того, с указанием конкретных рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер. По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов, – возмутился Премьер-министр.

При этом он заверил, что в тех регионах, где произойдет отказ в паспорте готовности ТЭЦ, будет рассмотрена персональная ответственность курирующих заместителей акимов. Сохраняются и вопросы по обеспечению запасов топлива на электростанциях, в том числе из-за поздних конкурсных процедур.

– По мазуту для станций Министерством энергетики было поздно проведено распределение топлива – только 15 августа. С учетом логистики, дефицита цистерн и вагонов в пиковые периоды и других издержек возникают справедливые сомнения в своевременности заготовки мазута и угля. Мы в Правительстве не раз говорили о необходимости раннего заключения договоров, утверждения графиков поставок, чтобы избежать ажиотажа, – добавил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил министрам энергетики, промышленности и транспорта держать на жестком контроле воп­росы исполнения обязательств «Қазақстан темір жолы» и регио­нов по поставке угля и мазута.

Кроме того, как подчеркнул глава Правительства, требуется большая планомерная работа в отношении модернизации коммунальной инфраструктуры.

– В целом хочу отметить, что нынешние темпы работ пока сохраняют риски своевременного и качественного начала отопительного сезона. Что свидетельст­вует о недостаточном контроле со стороны акима­тов. При этом финансовые средства из респуб­ликанского бюджета были направлены свое­временно, – напомнил Олжас Бектенов.

В завершение он поручил министерствам энергетики, промышленности совместно с акима­тами регионов обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на тепловых источниках и теплосетях.

Министерству транспорта, «Қазақстан темір жолы» и акима­там регионов дано указание по принятию мер для своевременной поставки коммунально-бытового угля и мазута в соответствии с утвержденными графиками и объемами.

– Важно не допустить продажи социального угля субъектам бизнеса. Этот уголь должен направляться адресно, именно для продажи населению, – завершил заседание Премьер-министр.