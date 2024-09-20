Каждый десятый родитель в РК терял деньги из-за действий детей в интернете

Гаджеты , Киберугрозы
105
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По данным опроса «Лаборатории Касперского», каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребёнком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.

Ошибки детей в сети не всегда связаны с внешними угрозами, например онлайн-мошенничеством. Ребёнок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя её не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.

Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются родители. Причём иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% родителей сообщили, что у их детей есть доступ к онлайн-кинотеатрам. При этом 17% уточнили, что их детям всего 4-6 лет, ещё 13% — 7-11 лет. Доступ к онлайн-магазинам и маркетплейсам есть у детей 14% опрошенных, из них 6% — в возрасте 4-6 лет, 11% — 7-11 лет. Всего опрошен был 1001 человек.

Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, такси (14%), музыкальные приложения (13%), доставка продуктов и еды из ресторанов (10%), облачные сервисы (10%).

Ошибки детей в интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель в Казахстане потерял из-за этого свыше 16 тысяч тенге: 11% — от 16 до 40 тысяч тенге, 6% — от 40 до 80 тысяч тенге, 3% — от 80 до 400 тысяч тенге, 2% — более 400 тысяч тенге.

Помимо этого, есть и регулярные расходы. На подписки для ребёнка и покупку гаджетов более половины родителей потратили более 16 тысяч тенге: 7% — от 16 до 40 тысяч тенге, 19% — от 40 до 80 тысяч тенге, 24% — от 80 до 400 тысяч тенге, 4% — более 400 тысяч тенге.

«В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространённых угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребёнку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам», — комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Чтобы защитить детей в Сети, эксперты рекомендуют:

  • рассказывать детям о ключевых понятиях в области информационной безопасности, учить их, как противостоять онлайн-угрозам. 
  • объяснять, что аккаунты необходимо защищать надёжными уникальными паролями, и их нельзя никому сообщать. Комбинации должны содержать не менее 12 знаков: заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы;
  • приучать детей не сообщать свои личные и банковские данные без крайней необходимости и не вводить их на сомнительных ресурсах;
  • помочь ребёнку настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют — это снижает риск взломов и утечек;
  • установить надёжное защитное решение на все устройства, которыми пользуется ребёнок.
  • использовать специальные программы для родительского контроля, которые позволяют отслеживать онлайн-активность детей.

 

#дети #безопасность #сеть

Популярное

Все
Атомная энергетика позволит к 2060 году создать углеродно-нейтральную промышленность
Книга журналиста «Казправды», а теперь и детского писателя, скоро появится на полках магазинов
Новые возможности и приоритеты
Любовь к поэзии, сказкам и легендам поможет быстрее освоить разговорный казахский
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тысяч человек
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Даром преподаватели время со мною тратили…
Когда язык объединяет
Шахан: семь лет после трагедии
Энергетики знают, о чем говорят: мощная, надежная, экологически чистая...
Без единства нет развития
Давай, «Семёновна», урожай!
…Вкалывают роботы, а не человек
Мама, не горюй!
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
Закладывать фундамент прогресса нации
Крепить согласие языком дружбы
Он всегда приходил на помощь землякам
Офицера аягозского гарнизона нашли мертвым в квартире
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Новый зрительный имплант создаст Neuralink
Apple представила линейку новых айфонов с интегрированным ИИ
В WhatsApp появится функция обмена сообщениями с пользовате…
Спецоперация МВД: пресечен канал связи интернет-мошенников

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]