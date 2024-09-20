Каждый десятый родитель в РК терял деньги из-за действий детей в интернете

По данным опроса «Лаборатории Касперского», каждый десятый родитель в Казахстане терял деньги из-за ошибок детей в Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обычно это происходит из-за недостаточной цифровой грамотности, поэтому с ребёнком важно обсуждать правила безопасного поведения в интернете.

Ошибки детей в сети не всегда связаны с внешними угрозами, например онлайн-мошенничеством. Ребёнок может оформить пробную платную подписку с банковской карты родителей, за которую потом продолжат списывать деньги, если вовремя её не отменить. Или, например, добавить в корзину онлайн-магазина какие-то товары с аккаунта взрослых.

Как показал опрос, у многих детей есть доступ к сервисам, которыми пользуются родители. Причём иногда они начинают осваивать их в совсем маленьком возрасте. Например, 15% родителей сообщили, что у их детей есть доступ к онлайн-кинотеатрам. При этом 17% уточнили, что их детям всего 4-6 лет, ещё 13% — 7-11 лет. Доступ к онлайн-магазинам и маркетплейсам есть у детей 14% опрошенных, из них 6% — в возрасте 4-6 лет, 11% — 7-11 лет. Всего опрошен был 1001 человек.

Среди других платных онлайн-инструментов, к которым предоставляют доступ родители в Казахстане, такси (14%), музыкальные приложения (13%), доставка продуктов и еды из ресторанов (10%), облачные сервисы (10%).

Ошибки детей в интернете порой могут нанести значительный ущерб семейному бюджету. Каждый пятый опрошенный родитель в Казахстане потерял из-за этого свыше 16 тысяч тенге: 11% — от 16 до 40 тысяч тенге, 6% — от 40 до 80 тысяч тенге, 3% — от 80 до 400 тысяч тенге, 2% — более 400 тысяч тенге.

Помимо этого, есть и регулярные расходы. На подписки для ребёнка и покупку гаджетов более половины родителей потратили более 16 тысяч тенге: 7% — от 16 до 40 тысяч тенге, 19% — от 40 до 80 тысяч тенге, 24% — от 80 до 400 тысяч тенге, 4% — более 400 тысяч тенге.

«В цифровом мире, как и в реальной жизни, есть свои правила безопасности. Чтобы оградить детей от угроз, важно обучать их с раннего возраста основам цифровой грамотности. Здесь можно провести аналогию с правилами дорожного движения: без регулирования на дорогах было бы очень опасно. При этом нужно рассказывать не только о распространённых угрозах, например онлайн-мошенничестве, но и прививать ребёнку навыки финансовой грамотности. Например, он должен понимать, что нужно тщательно подходить к выбору платных сервисов, следить за своими подписками, стараться не совершать спонтанных покупок и не привязывать без крайней необходимости банковскую карту к каким-то сервисам», — комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Чтобы защитить детей в Сети, эксперты рекомендуют: