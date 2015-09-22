Фото с сайта Kaztransoil.kz
АО "КазТрансОйл" ликвидирует последствия повреждения магистрального нефтепровода "ТОН-2" в Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что 19 сентября во время подготовительных работ по реконструкции линейной части магистрального нефтепровода "ТОН-2", принадлежащего АО "КазТрансОйл", подрядной организацией "Акниет-БН" на 1100,3 км был поврежден трубопровод.
В результате произошел разлив нефти. В процессе ремонтно-восстановительных работ в период с 19 по 20 сентября были задействованы 42 работника и 14 единиц спецтехники "КазТрансОйл".
20 сентября в 00.04 перекачка нефти по нефтепроводу была возобновлена, общее время простоя составило 10 часов 19 минут.
В настоящее время производится сбор замазученного грунта и разлившейся нефти. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде и АО "КазТрансОйл" от повреждения трубопровода, уточняется.