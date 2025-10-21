Своим примером KIA показывает, что забота о сотрудниках – это важная часть ее организационной культуры, создающей атмосферу подлинного уважения и искренней солидарности, отметил Президент в ходе телемоста, посвященного открытию автозавода

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что KIA как социально ответственная компания вносит весомый вклад в развитие человеческого капитала и активно инвестирует в подготовку квалифицированных специалистов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Мировой автогигант еще до запуска завода в нашей стране начал выстраивать долгосрочное сотрудничество с казахстанскими и корейскими университетами и колледжами. Кроме того, для подготовки квалифицированных кадров компания планирует запустить корпоративный учебный центр. Своим примером KIA показывает, что забота о сотрудниках – это важная часть ее организационной культуры, создающей атмосферу подлинного уважения и искренней солидарности. Именно такое отношение к людям рабочих профессий способствует утверждению в нашем обществе ценностей трудолюбия и социальной справедливости», - подчеркнул Глава государства.

На заводе сделан упор на локализацию производства, что позволит значительно повысить казахстанское содержание в выпускаемой продукции. По расчетам экспертов, каждое рабочее место на автозаводе косвенно создает до пяти-шести дополнительных рабочих мест в логистике, сервисной сфере, инфраструктуре. Это не просто линейное расширение, а большой шаг к формированию полноценного промышленного кластера, где малый и средний бизнес получит реальную возможность для стабильного развития.

Такой комплексный подход к организации производства усилит индустриальный потенциал не только Костанайской области, но и всего Казахстана.