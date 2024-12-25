Киберпол задержал иностранца с SIM-боксом в Алматы

Это уже третий выявленный факт использования мошеннического оборудования за месяц

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы «Киберпол» выявил факт незаконного использования оборудования «Sim-Box», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В ходе оперативных мероприятий установлено, что оборудование, предназначенное для подмены абонентских номеров, генерации массовых звонков и рассылок, находилось в съемной квартире гражданина иностранного государства.

На момент изъятия в «Sim-Box» было установлено более 120 SIM-карт казахстанского оператора связи.

«Задержанный пояснил, что нашел эту работу через соцсети и приехал в Алматы с оборудованием в начале декабря, получая указания от неизвестных. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Неправомерное использование программ, изменяющих идентификационный код абонентского устройства», – рассказали в госоргане.

С ноября текущего года это уже третий выявленный факт использования оборудования Sim-Box, отметили в надзорном органе.

Прокуратура города Алматы призывает граждан быть бдительными, не соглашаться на сомнительные предложения работодателей, обещающих легкий заработок, и сообщать о подозрительных действиях в правоохранительные органы.