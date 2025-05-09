В Казахстане продолжает успешно работать программа Kids Go Free, направленная на развитие внутреннего семейного туризма, передает Kazpravda.kz

В рамках инициативы государство субсидирует стоимость авиаперелёта для детей от 2 до 17 лет, если они путешествуют по стране вместе с родителями или близкими родственниками. Главное условие — покупка тура у лицензированного туроператора.

С момента запуска программы более 5500 юных путешественников уже воспользовались возможностью увидеть Казахстан, не оплачивая авиабилеты. Туроператоры реализовали турпакеты на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

Особой популярностью среди семей пользуются такие направления, как Алаколь, Мангистау, побережье Каспия, Алматы и окрестные горные кластеры, Туркестан, Астана и Щучинско-Боровская курортная зона.

В каждом регионе предлагаются разнообразные объекты для посещения:

▪️В Мангистау это Мангистауский краеведческий музей;

▪️В Алматы — Коктобе и спортивно-туристский комплекс Медеу;

▪️В Астане — монумент Байтерек и Национальный музей РК;

▪️В Бурабае — поляна Абылайхана и природный объект Окжетпес.

Такие маршруты позволяют сделать семейный отдых более содержательным, сочетая элементы познавательного и природного туризма.

Отметим, что все туроператоры, работающие на внутреннем рынке и имеющие соответствующую лицензию, могут добровольно присоединиться к программе.