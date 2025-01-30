Килограмм волос извлекли из желудка шестилетней девочки в Туркестанской области

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Пациентка, у которой в желудке обнаружили большое количество инородных предметов, была экстренно доставлена в приемное отделение областной детской больницы. В ходе обследования было выявлено инородное тело, после чего незамедлительно проведена операция.

«В ходе хирургического вмешательства врачи извлекли из желудка ребенка плотный комок волос весом около 1 килограмма. Операция прошла успешно, и уже на следующий день девочка была переведена в палату. После недели лечения в больнице она выписана домой в удовлетворительном состоянии», - говорится в сообщении.

По словам матери, ребенок жаловался на боль в области желудка, слабость, потерю аппетита и снижение веса в течение месяца.

«Операция длилась один час и прошла успешно. Подобные случаи происходят, когда дети остаются без присмотра. Маленькие дети могут класть в рот различные предметы, что приводит к накоплению вредных веществ в организме. Это представляет серьезную угрозу для их жизни. Мы призываем родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра», — сообщил детский хирург Мукагали Темирбеков.

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