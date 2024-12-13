Китай выразил подержку в строительстве АЭС в Казахстане

Энергетика, Китай, АЭС
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Алмасадам Саткалиев провел переговоры c потенциальным поставщиком ядерной технологии

Фото: пресс-служба МЭ РК

Сотрудничество в атомной энергетике, нефтегазовых проектах и ВИЭ обсудил глава Минэнерго Казахстана с партнёрами из КНР, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу профильного госоргана 

В период 10-13 декабря казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым находилась с рабочим визитом в Китайской Народной Республике. 

В Пекине министр энергетики РК встретился с руководителем государственного управления энергетики Х.Ван и замглавой агентства по атомной энергии КНР Ц.Лю. 

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Вместе с тем, китайская сторона выразила высокую степень готовности поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС.

Алмасадам Саткалиев также провел переговоры c потенциальным поставщиком ядерной технологии, вошедшим в «шорт-лист», гендиректором Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) Я. Шен. 

Делегация также посетила строющуюся АЭС «Чжанчжоу» с реактором HPR-1000; производственные базы корпорации по атомной энергетике компании «Shanghai Electric» и завод по конверсии и обогащению урана в центральной части Китая. 

Посещение завода по конверсии и обогащению урана стало продолжением проводимой работы Минэнергетики в соответствии с посланием главы государства Токаева о необходимости создания кластеров высокого передела, в том числе конверсии и обогащения урана. 

Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС. Данное решение является важным шагом на пути к обеспечению энергетической безопасности и устойчивого развития РК.

В начале декабря Саткалиев провел переговоры по АЭС с потенциальными поставщиками из Франции.

#переговоры #КНР #Минэнерго #АЭС

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