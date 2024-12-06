Саткалиев провел переговоры по АЭС с потенциальными поставщиками из Франции

Фото: Минэнерго

Казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым нанесла рабочий визит во Французской Республике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.

Казахстанская делегация провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.

Кроме того, состоялась встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.

Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.

«Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана.