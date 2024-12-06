Саткалиев провел переговоры по АЭС с потенциальными поставщиками из Франции

АЭС
23
Гульмира Кунапия
корреспондент

Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции

Фото: Минэнерго

Казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым нанесла рабочий визит во Французской Республике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.

Казахстанская делегация провела переговоры с ведущими организациями атомной отрасли Франции, включая крупнейшую энергогенерирующую компанию и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions.

Кроме того, состоялась встреча с международной консалтинговой компанией Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.

Делегация также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС.

«Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана.

#Франция #Саткалиев #Минэнерго #АЭС

Популярное

Все
«Котико» для котиков с улицы
На вершине слова
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
В школах ввели уроки личной безопасности
Что может сделать нас лучше?
Шопинг всемогущий
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Вдохновлять собственным примером
В Казахстане собран рекордный урожай зерновых
Почему в казахском языке нет диалектов?
Жена «врага народа»
Некупленное мороженое мешает жить?
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
На принципах честного служения народу
Европейский вектор сотрудничества
Казахстанцы с оптимизмом смотрят в наступающий 2025 год
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Мы – из Казахстана!
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Проектное финансирование планируется привлечь на строительс…
«Современные реакторы исключают возможность отклонения от п…
Строительство АЭС не несет в себе рисков, считают эксперты …
«Конечно, нужно строить!» – бывший оператор реакторной уста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]