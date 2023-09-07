Китайская авиакомпания Loong Airlines запустила рейсы в Казахстан

7 сентября 2023 года китайская авиакомпания Loong Airlines выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Фото: пресс-служба КГА

Самолеты типа А321 между Ханчжоу и Алматы будут летать с частотой 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам).

В КГА подчеркнули, что вход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Казахстана и открытие нового авиамаршрута будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между РК и Китаем.

Справочно: Ханчжоу является столицей провинции Чжэцзян. Население города – 10 млн человек. С 23 сентября по 8 октября 2023 года в городе планируется провести XIX Летние Азиатские игры. Аэропорт Ханчжоу является одним из 10 самых загруженных в Китае.

Loong Airlines – китайская авиакомпания, выполняющая пассажирские и грузовые авиаперевозки с 2011 года. Флот авиакомпании состоит из 70 самолетов типа А321 (пассажирские) и Б737 (грузовые). На сегодняшний день Loong Airlines выполняет перевозки по 600 внутренним и международным пассажирским и грузовым маршрутам более чем из 170 городов.