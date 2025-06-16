Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области

Экономика
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Подписано рамочное соглашение между акиматом Акмолинской области и компанией Dalian Hesheng Holdings

Фото: акимат Акмолинской области

В рамках II Форума индустриального и инвестиционного сотрудничества «Центральная Азия – Китай» между акиматом Акмолинской области и компанией Dalian HeshengHoldings подписано рамочное соглашение, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Соглашение предусматривает развитие инвестиционного сотрудничества и  строительство производственного комплекса по глубокой переработке 1-4 сортов пшеницы компанией Dalian HeshengHoldings на территории Акмолинской области. Общая стоимость нового проекта составит 1,8 млрд долларов США. Реализован он будет в три этапа.

Производственный комплекс, мощностью переработки 3 млн тонн в год, разместится в республиканской индустриальной зоне «Aqmola». Уже на первом этапе планируется производство 1 млн тонн готовой продукции в год. На новом предприятии будет создано более 1000 рабочих мест.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что в регионе приоритетным направлением остается привлечение инвестиций.

—Такие крупные проекты имеют важное значение для нашей области. Это не только создание новых рабочих мест, но и рост налоговых поступлений в бюджет, увеличение объемов производства с дальнейшим мультипликативным эффектом на развитие экономики региона, - подчеркнул глава региона. 

#Китай #Акмолинская область #пшеница

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