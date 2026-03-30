В Павлодарской области в районе города Экибастуз стартовала реализация стратегического проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект осуществляется в рамках соглашений, подписанных с Министерством энергетики РК 29 января текущего года.

Объем прямых иностранных инвестиций в строительство составит 1,2 млрд долларов, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

"Принципиальной технологической особенностью новой ВЭС станет оснащение системами накопления энергии мощностью 300 МВт. Данное решение позволит эффективно сглаживать природные колебания выработки возобновляемых источников и гарантировать выдачу стабильной мощности в Единую электроэнергетическую систему страны. После запуска станция будет ежегодно производить 3,4 млрд кВт·ч электроэнергии, что внесет существенный вклад в укрепление энергетического баланса Казахстана", - говорится в сообщении ведомства.

Помимо энергетического эффекта, проект имеет высокую экологическую значимость: ожидается сокращение выбросов парниковых газов до 2 млн тонн CO₂ в год.

Реализация данной инициативы наглядно демонстрирует эффективность международного партнерства и готовность Казахстана к внедрению передовых технологических решений в области «зеленой» энергетики, добавили в Минэнерго.