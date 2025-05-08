РК входит в число популярных направлений у туристов из Поднебесной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации нацкомпании Kazakh Tourism, Казахстан уверенно укрепляет свои позиции на туристcкой карте Азии. По данным китайского информационного агентства Chinanews, страна вошла в число наиболее востребованных направлений среди путешественников КНР в период майских праздников, сообщает Kazpravda.kz

Майские праздники стали катализатором масштабного перемещения людей: трансграничный туризм в Китае демонстрирует стремительный рост. Chinanews подчеркивает тенденцию диверсификации туристcких предпочтений китайских граждан - они все чаще отдают предпочтение коротким и среднесрочным поездкам за границу.

В этом контексте рост популярности Казахстана среди развивающихся направлений обусловлен сочетанием уникальных туристcких ресурcов и упрощением визового режима.

«По итогам прошлого года, поток посетителей из Поднебесной увеличился на 78% по сравнению с 2023 годом. Это показывает не только высокий интерес со стороны китайской аудитории, но и эффективность усилий по продвижению туристской отрасли на международной арене. В этом году мы активно продолжаем наше присутствие на рынке Китая - это в том числе и новые направления, как Гуанчжоу и Шанхай», – отметил глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

В числе других развивающихся направлений китайские туристы также активно выбирают Катар, Австрию, Непал и Норвегию.