Китайский самолет распыляет над Казахстаном радиоактивные вещества — фейк

Коронавирус
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Фото из открытых источников
В WhatsApp распространяется аудиозапись о том, что пролетающий над Алматы "китайский" самолет "распылял химические радиоактивные вещества". В качестве доказательства прилагается скриншот карты сайта flightradar24, на котором изображен маршрут. Stopfake.kz сообщает, рассылка о "распылении" с китайского самолета - фейк, передает Kazpravda.kz.

На самом деле на картинке, которую рассылают вместе с аудиозаписью, изображен обычный гражданский пассажирский самолет катарской авиакомпании Qatar Airways, совершавший свой регулярный рейс Пекин — Доха.
Эту информацию подтвердили и в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, куда Stopfake.kz обратился за комментарием:

"Регулярный рейс QR8069 авиакомпании Qatar Airways по маршруту Пекин — Доха на воздушном судне Боинг-777 с регистрационным номером A7-BAL выполнился 13 сентября 2020 года. Борт вошел в воздушное пространство РК в 06:08 часов через точку RULAD и покинул воздушное пространство РК в 06:46 часов через точку SULET. Высота полета воздушного судна при пересечении воздушного пространства РК составила 11 тысяч метров. Данный рейс выполняется ежедневно", - сообщили в МИИР.

В профильном ведомстве также официально опровергли сообщения о том, что с самолета распыляли химические вещества:

"Распыление каких-либо химических веществ на такой высоте не представляется возможным. Кроме того, данный тип воздушного судна не оборудован для проведения таких работ".


Как подтверждает сайт flightradar24, утром 13 сентября самолет с пассажирами в 3:50 вылетел из Пекина и в 7:31 по местному времени приземлился в аэропорту Дохи, столицы Катара. Номер рейса — QR 8069.

Во время полета из Пекина в Доху этот пассажирский борт пролетает над Китаем, Монголией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Катаром. Расстояние полета составляет около 6 174 км.

Информация, которую рассылают в WhatsApp, о якобы "распылении химических веществ" не соответствует действительности. Явление, которое можно наблюдать с земли, — это конденсационный след от самолета.

Конденсационный след — видимый в воздухе след, состоящий из сконденсированной влаги, возникающий в небе за движущимися самолетами. Особенно хорошо его видно в ясную погоду. Проще говоря, это шлейф из тумана или обычных очень мелких ледяных кристалликов. Они испаряются медленнее, чем обычная вода, поэтому белый след остается на небе очень долгое время. Чем выше влажность, тем длиннее и ярче полосы.

Конспирологическая теория о химиотрассах (о них упоминает неизвестная женщина в аудиосообщении) в мире известна давно. Но в Казахстане этот фейк стал особенно популярным в последние месяцы.

"Коронавирус — это радиоактивные ожоги легких, бронхов", — утверждает женщина в аудиозаписи.

Напоминаем, что COVID-19 — инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства коронавирусов. Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, ‎передается преимущественно воздушно-капельным путем при кашле, ‎чихании или дыхании инфицированного человека. Подробнее можно прочитать на сайте ВОЗ.

Вывод Stopfake.kz: сообщение о "распылении с китайского самолета радиоактивных химических веществ" — фейк.

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